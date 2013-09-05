Где учиться лучше? Большинство тагильчан за вуз

Чтобы узнать мнение тагильчан, студентов, абитуриентов и других представителей общества городской портал TagilCity.ru запустил в социальной сети «Вконтакте» опрос на тему: «Где лучше учиться?». Мнения, в целом, разнились, но большинство пользователей проголосовало за вариант «Только вуз!» - 42,1%. Возможно, это случилось потому, что для ученика, абитуриента – пойти учиться в вуз – это стандартный путь развития обучения. Поинтересовавшись у пользователей, почему они проголосовали именно за это вариант, нам ответили следующее:

Считаю, что высшее образование крайне важно. Хотя, сейчас это спорный вопрос, и многие могут опровергнуть мое мнение. Но думаю, высшее образование все же в большинстве случаев показатель интеллектуального развития человека. Сама закончила университет, у мужа вообще два высших, и это не было лишним. Главное, чтоб вуз был выбран верно и та профессия, которой вас научат, впоследствии была любима вами и востребована на рынке труда пишет Алеся Гордиенко.

Как я считаю, без образования в наше время ты никто. Как говорят век учись, век живи. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Проверено лично соглашается Максим Матрёнин.

Юлия Ваганова, также считает, что «человек с высшим образованием чувствует себя более уверенно и, конечно, не легко, но может найти достойную и хорошо оплачиваемую работу».

Другой пользователь, Ann Sholomova, можно сказать, вдвойне согласна с тем, что «вузы – лучшее образование». Она проголосовала за вариант «как минимум два высших». Данный вариант, кстати, на третьем месте – у него 10,5% голосов.

Среднее образование никому сейчас не нужно. Высшее в любом случае надо иметь. Образование - это развитие человека. Поэтому если у человека два диплома и более, то это замечательно, значит он умный и целеустремленный, такие люди нужны в любой сфере деятельности. Да и тем более, без «корки» сейчас ты никому не нужен… -- резюмирует Ann Sholomova.

В корне не согласен с мнением о высшем образовании пользователь Роман Казанцев. Который считает, что в настоящее время высшее образование – это вымогательство денежных средств.

Я закончил школу 9 классов, затем ПУ№31 получил профессию, которая мне нравится и вот уже более 6 лет работаю. Получаю больше, чем люди с высшем, даже на заводе! Так зачем же молодым людям учиться до 25, потом, не зная, что и чем заниматься! Куда ни глянь, одни юристы да экономисты! И я проучился в институте 2 семестра: ничему толком не учат: только деньги, деньги, деньги!

Кстати, за вариант о том, что лучше обучаться в средних специальных учебных заведениях, проголосовало немного – 7,9%.

3,5% проголосовавших согласны с тем, что в жизни достаточно школы – 4 человека из 114. Очевидно, что тех, кто останавливается на школьном образовании немного.

В качестве альтернативного варианта ответа мы предложили – «Лучшее образование – это саморазвитие, а преподаватели не могут научить». На удивление, за данный ответ 36% от общего числа. Так, это вариант занял второе место в нашем небольшом рейтинге.

Интересную трактовку своего выбора редакции TagilCity.ru дал Виталий Ахметов:

У меня есть два примера: у моей бабушки было всего два класса образования, так была в большинстве во всем сообразительна. Другой пример: писатель Максим Горький он образование получил, читая книжки!

Самый развернутый комментарий на тот же самый вариант дала Елена Петрова:

Все, что я могу сказать по этому вопросу, это то, что этот вариант ответа не совсем верен. Саморазвитием, по сути, занимается каждый человек в той или иной интересующей его области, но при этом конечно хорошо, когда ты имеешь какую-то платформу общих знаний. Для этого просто необходимо проучиться в школе, ну, а там уж кто что хочет от жизни...

Саморазвитием можно развивать очень нужные в обществе навыки коммуникации, грамотности, развивать творческие способности и тому подобное. Можно развивать далее свои знания и навыки после окончания вуза, высшее образование еще никому не помешало.

Не согласна я со второй половиной данного утверждения, что преподаватели ничему не могут научить. Спорный вопрос. Конечно, если ты не хочешь учиться, то тебя и не смогут ничему научить. При саморазвитии преподаватель может и не нужен, здесь от слова «сам» отталкиваемся. Но вообще в жизни учителя нужны!

Нужны такие учителя, на которых можно равняться, которые могут поделиться опытом, разъяснить сложные и непонятные вопросы и ситуации, помочь достичь успеха и исправлять неудачи. В моей жизни таких было много, за что я им и благодарна.

На такой приятной ноте, можно сделать вывод, что у каждого тагильчанина – свое мнение по поводу образования. Мало того, у каждого есть собственный удачный опыт обучения – и не важно, в каком заведении он его получал. В любом случае, все зависит от собственных стремлений, предпочтений и здоровых амбиций.