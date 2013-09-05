История мотоциклов Yamaha

После Второй мировой войны, в ходе которой компания была вынуждена производить деревянные винты для самолетов, ее продукция стала пользоваться гораздо меньшим спросом, и во многом поэтому в 1952 году Кавауэ Кечини, тогдашний глава фирмы, принял решения попытать счастья на быстро растущем рынке мотоциклов: благо, технологические возможности у компании к тому времени уже позволяли это сделать.

Для начала инженеры фирмы решили пойти по наиболее простому пути: скопировать немецкую модель DKW RT125. Поначалу они даже хотели внести в нее некоторые изменения, однако быстро отказались от этой идеи, поскольку ее реализация потребовала бы немалых затрат времени и денег. В итоге в январе 1955 года появился «первенец» плеяды мотоциклов Yamaha — модель YA1. Поначалу объемы ее производства не превышали 100 штук в месяц, зато она стала пользоваться большим спросом.

Такое успешное начало мотоциклетного производства побудило компанию к строительству большого завода и разработке новых моделей, для чего было создано полноценное конструкторское бюро. В итоге Yamaha стала стремительно наращивать производство, а в качестве рекламы своей новой продукции — участвовать в гонках.

Практически с того самого момента, когда компания стала заниматься выпуском мотоциклов, она стала уделять повышенное внимание не только их техническим характеристикам, простоте в обслуживании и неприхотливости, но и внешнему виду своих машин. Специалисты утверждают, что она явилась в этом отношении одним из законодателей мод, а сейчас мотопластик yamaha и общий дизайн двухколесной техники этой марки является примером для подражания многих других производителей.

В течение всего нескольких лет Yamaha смогла завоевать немалую долю внутреннего японского рынка мотоциклов и приняла решение начать продажи своих байков в зарубежных странах. В 1960 году она начала реализовывать свою исключительно удачную спортивную модель YDS-1 в Соединенных Штатах Америки, а несколько позднее и в странах Западной Европы. Настоящим же бестселлером стал мотоцикл YG-1, который явился базовым для целого семейства машин. Изначально все мотоциклы этого японского производителя оснащались двухтактным двигателями собственной разработки, а с 1973 года их силовые агрегаты стали четырехтактными.

Следует заметить, что своим успехам на рынке мотоциклов (как, впрочем, и музыкальных инструментов) Yamaha во многом обязана своей дальновидной маркетинговой политике. Этой фирме часто удается предвосхитить прогрессивные и модные тенденции, и благодаря этому становиться лидером отрасли. К примеру, Yamaha одной из первых стала производить мотоциклы с высокими рулями и топливными баками, имеющими клиновидную форму. Кроме того, это компания постоянно стремится внедрять в жизнь различные технологические и технические новинки.