Кибер-экскурсия по тагильскому музею истории подносного промысла откроется к концу 2013 года

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», в состав которого и входит музей подносов, одержал победу в конкурсе грантов Министерства культуры Свердловской области на реализацию виртуальных проектов в номинации «Виртуальная экскурсия», сообщает пресс-служба администрации.

Конкурсная комиссия, возглавляемая министром культуры Свердловской области П.В. Крековым, высоко оценила актуальность проекта тагильчан, а также уже накопленный опыт работы сотрудников музея-заповедника в виртуальном пространстве сообщают в отделе информации музея-заповедника.

Лаковая роспись по металлу – известнейший тагильский бренд, сувениры с которым, как правило, приобретают гости города. И сами тагильчане, конечно, знают и гордятся мастерством своих земляков. Кстати, скоро будет отмечаться 270-летний юбилей.

Возвращаясь к проекту: на его реализацию уйдет примерно три месяца. Так, к концу 2013 года на сайте Нижнетагильского музея-заповедника с историей подносного промысла и его экспонатами смогут познакомиться все, кто интересуется историей Урала и его самобытной культурой.

Повсеместное проникновение интернета в человеческую жизнь больше никого не удивляет. Напротив, всё больше и больше сервисов рождаются именно в Мировой паутине. Кибер-музеи, электронные выставки, виртуальные экскурсии - всё это доступно каждому. Но в особенности интернет полезен в бизнесе, ведь благодаря продвижению сайтов каждый клиент знает, чья компания достойна доверия и находится в числе лидеров отрасли. Да и реклама в сети - далеко не последний канал подачи информации.