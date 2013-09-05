Конкурс на самый худший двор Нижнего Тагила. В подарок - детская игровая площадка!

Присылайте фотографии и письмо с ответом на вопрос: почему именно в Вашем дворе нужно построить детскую игровую площадку? В письме, помимо фото и ответа на вопрос, необходимо указать адрес двора, желательно наименование управляющей организации, свое имя и контактный телефон для связи или электронную почту.

Главное условие: фотография двора должна быть сделана после 1 августа 2013 года. Заявки жителей неблагоустроенных дворов принимаются с 4 по 16 сентября 2013 года.

Сейчас строится много домов с детскими площадками, но есть старые кварталы, в которых ничего не обновляется годами. Конкурс на самый худший двор направлен на то, чтобы привлечь внимание к этим площадкам. Победителя конкурса будет выбирать специально сформированное жюри компании DeSheli.

Оставлять ваши фотографии и информацию вы можете прямо на странице конкурса на «Самый худший двор»!

Самый неблагоустроенный двор будет награжден специальным призом – детской игровой площадкой!