Красногвардейскую укладывают в дождь. Кроме того, Глава Нижнего Тагила закроет улицу на выходные (ФОТО)

Но, судя по всему, ремонтникам свою работу не жаль. Так, в редакцию TagilCity.ru обратилась Яна, предоставившая фотографии того, как асфальт по улице Красногвардейской укладывали в дождь.

Они укладывали в ливень. Рабочий с лопатой подправлял и укладывал падающий из впереди медленно ползущей грузовой машины асфальт, а вслед за ним движение осуществлял каток рассказывает Яна.

Фотографии предоставила Яна Краева

Напомним, ремонтом этой дороги занимается «Уралтранспетролиум». Путь является частью гостевого маршрута, поэтому большая степень ответственности ложится на подрядчиков. Возможно, виной тому, что вновь появляются ошибки, – спешка и близкие сроки окончания: уже известно, что до 10, максимум 15 числа этого месяца, основные работы должны быть завершены.

Кроме того, Сергей Константинович сообщил, что, возможно, в выходные дни будет перекрыта Красногвардейская улица, так как «Уралтранспетролиум» должен завершить работы. Дорожное покрытие будет укладываться от моста до Демидовской дачи.

Да, это будут выходные, да, это будет сложный момент, но после него будет легче говорит Сергей Константинович.