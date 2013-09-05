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Красногвардейскую укладывают в дождь. Кроме того, Глава Нижнего Тагила закроет улицу на выходные (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Красногвардейскую укладывают в дождь. Кроме того, Глава Нижнего Тагила закроет улицу на выходные (ФОТО)

5 сентября 2013, 12:00Общество
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