О вреде, который может нанести косметика

Первое, что хотелось бы упомянуть – это некачественная косметика масс-маркета, в состав которой входят вредные, а порой и опасные вещества. Примером их могут служить минеральные масла и продукты нефтепереработки в кремах для лица и лаурилсульфат натрия в шампунях для волос. Первые могут вызывать негативные реакции кожи и вызывать привыкание, второе – способствует быстрому загрязнению волос и разрушению защитного барьера. Поэтому лучше выбирать так называемую натуральную косметику известных производителей, например http://vsemkulinaram.ru/publikacii/o-krasote/kosmetika-desheli.html.

Далее идет неправильно подобранный уход, например использование средств для сухой кожи при наличии жирного типа. Из-за этого могут возникать нежелательные реакции и ухудшаться состояние. Нельзя так же пользоваться антивозрастными продуктами ранее 25-30 лет, они вызовут обратную реакцию и приведут к быстрому старению.

Частая ошибка – употребление косметических средств с истекшим сроком годности или испорченных. Если крем или бальзам изменили консистенцию или запах – это верный знак, что от них надо избавиться. Так же хранение в холодильнике не увеличивает срок годности и не обеспечивает свежесть, поэтому нужно выкидывать те продукты, которые просрочены. А тушь для ресниц не стоит использовать более 3-4 месяцев.

Аллергические реакции часто возникают на коже. Чтобы этого избежать, пробуйте перед покупкой средство на сгибе локтя и старайтесь покупать гипоаллергенную косметику, прошедшую тесты, такую как Дешели.

Неправильное применение так же может нанести вред. Например, частое использование скрабов делает кожу раздражительной и удаляет защитный слой. А чрезмерное нанесение крема, провоцирует перегрузку кожи и образование пленки на поверхности. Любая декоративная косметика, оставленная на ночь, вредит, необходимо снимать макияж перед сном в обязательном порядке.