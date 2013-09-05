Сезон «Лето-2013»: «МегаФон» улучшил качество связи для 250 тысяч жителей Свердловской области

За лето 2013 года качество связи и мобильного интернета от «МегаФона» улучшено в таких городах как: Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Сысерть, Асбест, Каменск-Уральский, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Первоуральск, Арамиль, Серов, Реж, Краснотурьинск, Заречный, Невьянск, Камышлов, Богданович, Артемовский, Сухой Лог, Кировград, Верхний Тагил, в поселках: Пионерский, Буланаш, Пышма, Верхняя Синячиха, а также в селе Туринская Слобода.Кроме того, жители сел Малобрусянское и Верхнемакарово, поселков Половинный и Решеты, а также деревни Северная впервые «обрели голос» и выход в глобальную сеть от оператора «МегаФон».

Мы планомерно расширяем присутствие сети «МегаФон» в регионе, улучшая качество связи в областных городах и небольших населенных пунктах, предоставляя их жителям возможность свободно общаться. Благодаря установке новых базовых станций 3G и развитию собственных каналов связи, мы также организуем доступ к скоростному мобильному интернету. По проведенным замерам, сейчас средняя скорость передачи данных в регионе составляет порядка 2 Мбит/с, что делает выход в интернет, скачивание и размещение информации в сети быстрым и комфортными

- отмечает директор Свердловского регионального отделения «МегаФона» на Урале Анна Белошейкина.