Тагильчане, а вы любите «Россию»? Тогда живите, как в кино! Голосуем, участвуем!
На городском портале TagilCity.ru в самом разгаре проходит фотоконкурс для всех любителей кино, актеров и тех, кто не представляет свою жизнь без фильмов и кинотеатров – «Люблю Россию, живу как в кино!».
Наши участники уже похвастались своими встречами со знаменитостями (пусть даже и посредством фотошопа): кто-то запечатлился с Верой Брежневой, кто-то с Железным человеком, а кто-то даже с Джонни Деппом, в роли Шляпника из Алисы в стране чудес!
Вы всё еще можете добавлять свои оригинальные фотографии с вами и со всевозможной атрибутикой кинотеатров - поп-корн, вы в 3D-очках, рядом с афишами кино, с актерами, сидите в кинотеатре, в кассах покупаете билеты в кино, дЕржите эти билеты и счастливо улыбаетесь в предвкушении экшена! Можно также воссоздать кадр из любимого кинофильма, что, безусловно, будет оценено по достоинству.
Напоминаем, 32 сертификата в кино вручат 16 призёрам. Причем первая 8-ка определится наибольшим количеством голосов, а другая – по решению спонсора, то есть на выбор КРЦ «Россия».
Вот некоторые фотографии участников фотоконкурса от КРЦ «Россия»:
Добавляйте ваши фотографии и голосуйте за своих друзей!
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