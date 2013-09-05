Тагильчане, а вы любите «Россию»? Тогда живите, как в кино! Голосуем, участвуем!

Наши участники уже похвастались своими встречами со знаменитостями (пусть даже и посредством фотошопа): кто-то запечатлился с Верой Брежневой, кто-то с Железным человеком, а кто-то даже с Джонни Деппом, в роли Шляпника из Алисы в стране чудес!

Вы всё еще можете добавлять свои оригинальные фотографии с вами и со всевозможной атрибутикой кинотеатров - поп-корн, вы в 3D-очках, рядом с афишами кино, с актерами, сидите в кинотеатре, в кассах покупаете билеты в кино, дЕржите эти билеты и счастливо улыбаетесь в предвкушении экшена! Можно также воссоздать кадр из любимого кинофильма, что, безусловно, будет оценено по достоинству.