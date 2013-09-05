Тагильский «Водоканал» нарушает санитарные нормы
5 сентября 2013, 11:20Общество
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области накануне провел плановую проверку в отношении ООО «Водоканал». Под пристальным вниманием отдела оказались Нижний Тагил, Пригородный, Верхнесалдинский район, Нижняя Салда, Кировград, Невьянский район.
В ходе проверки обнаружены следующие нарушения требований санитарного законодательства:
По результатам лабораторных испытаний содержание загрязняющих веществ в сточной воде при сбросе с Западной системы очистных сооружений в водный объект – реку Тагил не соответствует утверждённым и согласованным нормативам допустимого сброса по показателям: нитраты, поверхностно-активные вещества, сульфаты, марганец, хлороформ сообщают в Роспотребнадзоре.
Так, по результатам проверки и ее неутешительным анализам были составлены протоколы об административном нарушении. Кроме того, «Водоканалу» выдали предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил.
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