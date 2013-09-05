Тагильский «Водоканал» нарушает санитарные нормы

По результатам лабораторных испытаний содержание загрязняющих веществ в сточной воде при сбросе с Западной системы очистных сооружений в водный объект – реку Тагил не соответствует утверждённым и согласованным нормативам допустимого сброса по показателям: нитраты, поверхностно-активные вещества, сульфаты, марганец, хлороформ сообщают в Роспотребнадзоре.