В Нижнем Тагиле открывается интереснейшая выставка «Планета обезьян»!

В выставочных залах по адресу проспект Ленина, 1 (бывший Горсовет), музей принимает гостей с сегодняшнего дня и до 6 октября. Вашему вниманию представят 15 обезьянок с разных континентов мира. Также вы сможете увидеть около 30 видов рептилий и ярких экзотических птиц.