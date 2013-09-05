В Нижнем Тагиле открывается интереснейшая выставка «Планета обезьян»!
5 сентября 2013, 17:55Общество
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Всех жителей Нижнего Тагила музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает на познавательную и увлекательную выставку «Планета обезьян».
В выставочных залах по адресу проспект Ленина, 1 (бывший Горсовет), музей принимает гостей с сегодняшнего дня и до 6 октября. Вашему вниманию представят 15 обезьянок с разных континентов мира. Также вы сможете увидеть около 30 видов рептилий и ярких экзотических птиц.
Первыми посетителями выставки «Планета обезьян» уже стали дети – подопечные Тагилстроевского отделения общества инвалидов. Дети с восторгом наблюдали за проделками шустрых обезьянок и пробовали даже поговорить с попугаем Арчи.
Фотографии предоставлены музеем-заповедником «Горнозаводской Урал»
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