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#домахорошо
200 детей-сирот в Нижнем Тагиле получат 44 квартиры на 51 млн 600 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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200 детей-сирот в Нижнем Тагиле получат 44 квартиры на 51 млн 600 тыс. рублей

Сегодня, 18:50Общество
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