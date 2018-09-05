200 детей-сирот в Нижнем Тагиле получат 44 квартиры на 51 млн 600 тыс. рублей

В ближайшее время в Нижнем Тагиле 200 воспитанников детских домов получат квартиры. 44 квартиры общей площадью 1400 кв. м. приобретены в городе для данной цели. Бюджет Свердловской области выделил на расселение детей-сирот 51 млн 600 тыс. рублей.