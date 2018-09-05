200 детей-сирот в Нижнем Тагиле получат 44 квартиры на 51 млн 600 тыс. рублей
Сегодня, 18:50Общество
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В Нижнем Тагиле 200 детей-сирот получат жилье в ближайшее время.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
В ближайшее время в Нижнем Тагиле 200 воспитанников детских домов получат квартиры. 44 квартиры общей площадью 1400 кв. м. приобретены в городе для данной цели. Бюджет Свердловской области выделил на расселение детей-сирот 51 млн 600 тыс. рублей.
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Видео: «Тагил-ТВ»
По государственным контрактам 2017 года до конца 2018 года еще 60 квартир будет сдано для данной категории граждан.
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