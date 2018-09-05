Черезов: «Россети» обновили энергосистемы Дагестана

Как написало издание «Новые известия», недавно вышло распоряжение правительства с едиными правилами технологического функционирования энергосистемы. Сущность проблемы состоит в том, что различные субъекты энергетики по-разному производят настройку технических параметров оборудования, функционирующего в Единой энергетической системе России.

Летом этого года генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский выдвинул вопрос о проведении учений энергетиков, в процессе которых были бы выполнены некоторые работы по повышению надежности энергосистемы Дагестана. Данное решение можно назвать первым шагом на пути становления единой энергосистемы.

В компании поставили задачу переломить текущую ситуацию и дать толчок развитию и обновлению дагестанской электросетевой инфраструктуры. Чтобы решить эту задачу, в республику привлекли довольно серьезные силы со всей страны. Речь идет о свыше 2,5 тысячи человек и более 800 единиц техники. Как отметил заместитель министра, меры «Россетей» позволили в оперативные сроки улучшить состояние энергосистемы Дагестана.

В частности, в республике установили свыше 21 тысячи приборов учета электроэнергии, организовали удаленный сбор и передачу их показаний (было установлено около 1700 устройств для сбора и передачи информации). Причем это необязательно счетчики коммерческого учета, но и так называемого технологического учета, позволяющие быстро обнаруживать источник потерь электроэнергии в сетях. Для Дагестана этот объем работ стал большим. В результате учений реконструировали около трети электросетевой инфраструктуры региона.