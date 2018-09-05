Директор «Роснефти» рассказал о значимости сотрудников старшего возраста

Главный исполнительный директор «Роснефти» рассказал о кадровой политике компании.
По словам Игоря Сечина, «Роснефть» уже давно работает по принципам, которые отражены в пенсионной реформе и поддерживает инициативы президента РФ по ужесточению меры наказания для работодателей, которые незаконно увольняют сотрудников данной возрастной категории.
Мы отчетливо осознаем значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Поэтому «Роснефть» придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста, отметил Сечин.
Глава «Роснефти» рассказал, что компания положительно относится к поручению Владимира Путина, в котором говорится о необходимости введения экономических стимулов, которые бы послужили мотивом для трудоустройства граждан предпенсионного возраста.
По мнению главы компании, в случае с «Роснефтью», опыт и компетенция сотрудников определяют рост производства. Речь идет о рядовых рабочих и управленцах высшего звена. Компания заботится о том, чтобы профессионалы оставались на своих рабочих местах и делились опытом со следующим поколением. В «Роснефти» работает программа наставничества, а также программа профессионального обучения и повышения квалификации.
Сечин заявил, что компания готова внести свой вклад в достижение целей и реализацию инициатив, которые определил президент РФ, в том числе в области социального развития.
В компании работает более 320 тыс. человек, все они, в том числе и сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста, надежно защищены действующими корпоративными программами. У нас традиционно сильная профсоюзная организация, с которой тесно взаимодействуют кадровые службы компании. рассказал Игорь Сечин.
Пенсионеры «Роснефти» получают медицинскую помощь сверх нормы ОМС, также бывшие сотрудники получают материальную помощь. Также в планах компании индексировать пенсии, назначенные до 2010 года.
За 2017 год общая сумма взносов «Роснефти» на негосударственное пенсионное обеспечение составила 6,9 млрд рублей. Ежегодно на эти цели тратится 7,5 млрд рублей.