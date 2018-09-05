Директор «Роснефти» рассказал о значимости сотрудников старшего возраста

По словам Игоря Сечина, «Роснефть» уже давно работает по принципам, которые отражены в пенсионной реформе и поддерживает инициативы президента РФ по ужесточению меры наказания для работодателей, которые незаконно увольняют сотрудников данной возрастной категории.

Мы отчетливо осознаем значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Поэтому «Роснефть» придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста, отметил Сечин.

Глава «Роснефти» рассказал, что компания положительно относится к поручению Владимира Путина, в котором говорится о необходимости введения экономических стимулов, которые бы послужили мотивом для трудоустройства граждан предпенсионного возраста.

По мнению главы компании, в случае с «Роснефтью», опыт и компетенция сотрудников определяют рост производства. Речь идет о рядовых рабочих и управленцах высшего звена. Компания заботится о том, чтобы профессионалы оставались на своих рабочих местах и делились опытом со следующим поколением. В «Роснефти» работает программа наставничества, а также программа профессионального обучения и повышения квалификации.

Сечин заявил, что компания готова внести свой вклад в достижение целей и реализацию инициатив, которые определил президент РФ, в том числе в области социального развития.

В компании работает более 320 тыс. человек, все они, в том числе и сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста, надежно защищены действующими корпоративными программами. У нас традиционно сильная профсоюзная организация, с которой тесно взаимодействуют кадровые службы компании. рассказал Игорь Сечин.

Пенсионеры «Роснефти» получают медицинскую помощь сверх нормы ОМС, также бывшие сотрудники получают материальную помощь. Также в планах компании индексировать пенсии, назначенные до 2010 года.