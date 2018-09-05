Досрочники из Екатеринбурга скупили все билеты до Тагила на 9 сентября

Скупленные билеты относят в участковые избирательные комиссии для досрочного голосования. Нововведением выборов 9 сентября 2018 года стало то, что досрочникам необходимо документально подтвердить факт своего отсутствия в день выборов, сообщает «Эхо Москвы-Екатеринбург».