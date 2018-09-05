Досрочники из Екатеринбурга скупили все билеты до Тагила на 9 сентября

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Желающие уехать 9 сентября из Екатеринбурга в Нижний Тагил на автобусе могут столкнуться с трудностями. Билеты заранее были раскуплены теми, кого не будет в единый день голосования в столице Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Скупленные билеты относят в участковые избирательные комиссии для досрочного голосования. Нововведением выборов 9 сентября 2018 года стало то, что досрочникам необходимо документально подтвердить факт своего отсутствия в день выборов, сообщает «Эхо Москвы-Екатеринбург».
На данный момент, порядка 5 тыс. человек досрочно проголосовали на избирательных участках Екатеринбурга. Предварительное голосование за кандидатов городской думы стартовало 29 августа и продлится до 8 сентября.
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