Маршруты движения автобусов изменятся 8 сентября в День танкиста

8 сентября с 9.00 до 18.00 автобусы №17 и №17у будут въезжать и выезжать на территорию выставочного комплекса по автомобильной дороге по улице Гагарина на участке от Свердловского шоссе до контрольно-пропускного пункта «Поле» ФКП «НТИИМ».

Для доставки участников и гостей мероприятия будет организован проезд на заказных автобусах большой вместимости (при себе необходимо иметь входной билет на мероприятие):

2 автобуса от Машиностроительного техникума, пр. Вагоностроителей, 14а , отправление в 11.30;

, отправление в 11.30; 2 автобуса от магазина «Энергия», пр. Вагоностроителей, 57 , отправление в 11.30;

, отправление в 11.30; 3 автобуса от площади Танкостроителей, Ленинградский проспект, 104 , отправление в 11.30;

, отправление в 11.30; 3 автобуса от заводоуправления УВЗ, правое крыло у профкома, Восточное шоссе, 28 , отправление в 11.30;

, отправление в 11.30; автобусы от стоянки за зданием КДК «Современник», Ленина 25. отправление 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00.

После окончании праздничных мероприятий движение автобусов от полигона ФКП «НТИИМ» в обратном направлении будет осуществляться:

до Машиностроительного техникума 2 автобуса, отправление в 17.15;

до магазина «Энергия», пр. Вагоностроителей, 2 автобуса, отправление в 17.15;

автобуса, отправление в 17.15; до площади «Танкостроителей», Ленинградский проспект, 104 , 3 автобуса, отправление в 17.15;

, 3 автобуса, отправление в 17.15; до заводоуправления УВЗ, Восточное шоссе, 28, 3 автобуса, отправление в 17.15;

до КДК «Современник» отправление в 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00.