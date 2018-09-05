Муниципальные архивы Нижнего Тагила планируется разместить в отдельном здании

Архивная служба Нижнего Тагила, в состав которой входит отдел по делам архивов администрации города, архив социально-правовых документов и городской исторический архив, занимают шесть зданий общей площадью 2,2 тысячи кв. м.

Архивы располагаются на цокольных этажах жилых зданий, либо в зданиях непрофильных учреждений и частных структур, что затрудняет процесс обеспечения безопасности архивных документов.

Начальник отдела по делам архивов Ирина Злобина считает, что требуется строительство специализированного здания или реконструкция одного из имеющихся в городе. Для того, чтобы разместить все муниципальные архивы потребуется площадь около 3 тыс. кв. м. В здании должны быть предусмотрены также такие помещения как читальный, лекционный и выставочный залы, а также научно-справочная библиотека.