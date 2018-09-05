Нижний Тагил является лидером программы «Комфортная городская среда»

Реализация программы «Комфортная городская среда» в Нижнем Тагиле высоко оценивается в министерстве ЖКХ и строительства Свердловской области.
В конце августа в Нижний Тагил приехал министр ЖКХ и строительства Свердловской области Николай Смирнов для того, чтобы оценить ход благоустройства дворовых и общественных территорий.
Что касается программы в части дворовых и общественных территорий, то Нижний Тагил у нас с первого года реализации этой программы является лидером. Мы видим, что администрация и врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев очень внимательно прислушиваются к мнению жителей, что является залогом того, что дворы и парки будут не только построены, но и будут функционировать и сохранятся на долгие года, сказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Николай Смирнов обратил внимание на инновации, применяемые в благоустройстве в Нижнем Тагиле. Министерство ЖКХ Свердловской области рекомендовало другим муниципалитетам обратить внимание на опыт тагильчан, особенно на комплексность в реализации проекта.
В четверг Евгений Куйвашев подписал постановление на выделение дополнительных средств на достройку тех дворовых пространств, которые запланированы в этом году. В следующем году работа по благоустройству дворовых территорий продолжится, добавил Николай Смирнов.