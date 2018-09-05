Нижний Тагил является лидером программы «Комфортная городская среда»

Что касается программы в части дворовых и общественных территорий, то Нижний Тагил у нас с первого года реализации этой программы является лидером. Мы видим, что администрация и врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев очень внимательно прислушиваются к мнению жителей, что является залогом того, что дворы и парки будут не только построены, но и будут функционировать и сохранятся на долгие года, сказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.