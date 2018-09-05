Разрушают ступеньки: байкеры катаются на мотоциклах по Лисьей горе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле байкеры облюбовали для тренировок Лисью гору. Молодые люди упражняются в мастерстве на ступенях памятника культуры. От этого, по словам горожан, разрушаются ступени, выполненные из декоративной каменной кладки. Помимо этого, молодые люди нарушают ПДД и создают опасность для пешеходов.

Решением проблемы может стать установка камер наблюдения на объекте, либо усиление контроля за безопасностью объекта.

Решением вопроса вижу лишь оборудование склонов горы видеонаблюдением системы «Безопасный город», и, в случае появления транспорта на горе, диспетчер должен сообщать в полицию. При динамических нагрузках от мототранспорта тропинки придут в полную негодность за пару лет. На склоне не только мотоциклы ездят, но и более тяжёлые квадроциклы. При этом водители абсолютно не задумываются о безопасности пешеходов,прокомментировали ситуацию в общественном движении «Тагил без ям».

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», в чьем ведении находится музей на Лисьей горе, сообщили, что считают недопустимым такое отношение к объекту культурного наследия.

Сама башня на Лисьей горе – объект культурного наследия. Башня – символ Нижнего Тагила. Территория вокруг башни является охранной зоной. Сама Лисья гора – памятник природы. Тропа на горе была проложена не для того, чтобы по ней катались байкеры. Она проложена для комфорта и удобства людей. То, что делают байкеры – недопустимо. Подобное поведение – признак своеобразного бескультурия. Нужно приложить все усилия, чтобы тропа была сохранена,пояснил TagilCity.ru Сергей Старков, заведующий историческим отделом.

Проверка по факту инцидента уже начата нижнетагильской полицией.