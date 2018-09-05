«Собираются целыми капеллами»: группа бомжей на Первомайской, 27 беспокоит тагильчан

Бомжи живут на теплотрассе, которая расположилась вдоль помойки. Под трубами у лиц без места жительства организована ночлежка, расстелены пледы и даже имеется кое-какая мебель.

Попойки здесь почти каждый день, но самый гостеприимный день тут суббота и воскресенье. В эти дни распахиваются двери всем желающим со своим алкоголем, а потом и на разборки до поздней ночи. Утром отсыпаются кто где – на трубах, под трубами, на траве и где попало,сообщил тагильчанин Олег Пукеца в письме в редакцию TagilCity.ru.

Притон наблюдают жильцы квартир первого и второго подъездов. Во дворе журналист TagilCity.ru поговорил с бабушкой по имени Лидия, которая проживает в доме №27 на пятом этаже. Женщина призналась, что бомжи ведут себя очень шумно, из-за чего она не может уснуть. В квартире у Лидии деревянные окна, которые в теплую погоду открыты, поэтому слышимость очень хорошая.

Всё время кричат, день и ночь. Всё время колотят железной загородкой. Надоело это всё, я, наверное, сплю ночью часа два. Всю ночь гремят. Днём пьют. Собираются целыми капеллами. Днём ничего, а как вечер – начинает бардак, поделилась пожилая женщина в разговоре с TagilCity.ru.

Также местные жители утверждают, что магазин торговой сети «Магнит» практически каждый день в нарушение правил выбрасывает на помойку ящики с продуктами.

Да, «Магнит» носит продукты на эту помойку, поэтому они тут и живут. Продавцы выносят продукты вечером, где-то после шести часов, рассказала Лидия.

От магазина «Магнит» всегда поступает свежая продукция прямо ящиками самая разнообразная, сообщил Олег Пукеца.

В пресс-службе полиции Нижнего Тагила в разговоре с TagilCity.ru сообщили, что заявлений от местных жителей по этому поводу зарегистрировано не было.

Видео Видео: Олег Пукеца