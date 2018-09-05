«Собираются целыми капеллами»: группа бомжей на Первомайской, 27 беспокоит тагильчан
Группа лиц без определённого места жительства обитает на Первомайской, 27 в Нижнем Тагиле. Граждане пребывают там круглосуточно, регулярно выпивают и, по словам местных жителей, ведут себя очень шумно.
Бомжи живут на теплотрассе, которая расположилась вдоль помойки. Под трубами у лиц без места жительства организована ночлежка, расстелены пледы и даже имеется кое-какая мебель.
Попойки здесь почти каждый день, но самый гостеприимный день тут суббота и воскресенье. В эти дни распахиваются двери всем желающим со своим алкоголем, а потом и на разборки до поздней ночи. Утром отсыпаются кто где – на трубах, под трубами, на траве и где попало,сообщил тагильчанин Олег Пукеца в письме в редакцию TagilCity.ru.
Притон наблюдают жильцы квартир первого и второго подъездов. Во дворе журналист TagilCity.ru поговорил с бабушкой по имени Лидия, которая проживает в доме №27 на пятом этаже. Женщина призналась, что бомжи ведут себя очень шумно, из-за чего она не может уснуть. В квартире у Лидии деревянные окна, которые в теплую погоду открыты, поэтому слышимость очень хорошая.
Всё время кричат, день и ночь. Всё время колотят железной загородкой. Надоело это всё, я, наверное, сплю ночью часа два. Всю ночь гремят. Днём пьют. Собираются целыми капеллами. Днём ничего, а как вечер – начинает бардак, поделилась пожилая женщина в разговоре с TagilCity.ru.
Также местные жители утверждают, что магазин торговой сети «Магнит» практически каждый день в нарушение правил выбрасывает на помойку ящики с продуктами.
Да, «Магнит» носит продукты на эту помойку, поэтому они тут и живут. Продавцы выносят продукты вечером, где-то после шести часов, рассказала Лидия.
От магазина «Магнит» всегда поступает свежая продукция прямо ящиками самая разнообразная, сообщил Олег Пукеца.
В пресс-службе полиции Нижнего Тагила в разговоре с TagilCity.ru сообщили, что заявлений от местных жителей по этому поводу зарегистрировано не было.
Представители МУП «Городская управляющая компания», обслуживающей дом, также сообщили, что никаких сигналов от жильцов дома по Первомайской не поступало.