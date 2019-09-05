Экс-начальник УГИБДД Свердловской области Юрий Демин занял новый руководящий пост

Демин возглавлял областную ГИБДД с 2005 года, в отставку ушёл в апреле 2018 года. По официальной версии причиной этому стало истечение срока действия срочного трудового контракта. Этому событию предшествовал уход заместителя Демина Александра Юнусова, который 27 марта попал в «пьяное» ДТП.