Экс-начальник УГИБДД Свердловской области Юрий Демин занял новый руководящий пост
Сегодня, 21:35Общество
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Бывший начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин занял новую руководящую должность – заместитель начальника службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-Картэкс», сообщает Znak.
Демин возглавлял областную ГИБДД с 2005 года, в отставку ушёл в апреле 2018 года. По официальной версии причиной этому стало истечение срока действия срочного трудового контракта. Этому событию предшествовал уход заместителя Демина Александра Юнусова, который 27 марта попал в «пьяное» ДТП.
После ухода Демин занял должность заместителя гендиректора по режиму и охране УГМК Александра Золотова. Там бывший глава УГИБДД проработал год.
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