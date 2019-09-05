Евгений Куйвашев вручил госнаграды выдающимся свердловчанам
Сегодня, 10:52ОбществоФото: Скриншот с видеосюжета ОТВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся жителям региона, сообщает ОТВ.
Награды из рук губернатора получили 23 уральца. Среди них — деятели культуры, шахтеры, изобретатели. Орден Почета получил и председатель Свердловского отделения Союза десантников России Евгений Тетерин. В августе этого года он спас из горящего дома больше 20 человек.
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Видео: ОТВ
Глава региона подчеркнул, что Урал богат трудолюбивыми людьми, которые «подкрепляют статус опорного края державы».
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