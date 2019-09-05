Евгений Куйвашев вручил госнаграды выдающимся свердловчанам

Награды из рук губернатора получили 23 уральца. Среди них — деятели культуры, шахтеры, изобретатели. Орден Почета получил и председатель Свердловского отделения Союза десантников России Евгений Тетерин. В августе этого года он спас из горящего дома больше 20 человек.