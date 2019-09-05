Глава УГМК: Ледовую арену в Екатеринбурге начнут строить в ближайшие дни
Сегодня, 13:17ОбществоФото: ugmk.com
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Строительство Ледовой арены на месте снесенной телебашни начнется на этой или на следующей неделе, сообщил гендиректор компании УГМК Андрей Козицын.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Андрея Козицына, общестроительные работы начнутся после получения разрешения на строительство в пределах следующей недели.
Формальности организационные фактически все преодолели, цитирует «ФедералПресс» Козицына.
Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что на площадке телебашни уже ведутся строительные работы, поэтому место исключили из возможных для строительства Храма святой Екатерины.
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