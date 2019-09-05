«Маленький театр» в Нижнем Тагиле просит помочь мебелью и стройматериалами
Сегодня, 08:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле бывшие артисты Молодежного театра организовали творческое объединение «Маленький театр». Для этого мэрия выделила им помещение в Доме художника. Теперь артистам необходимы мебель и стройматериалы, сообщает «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Артисты готовят помещение к открытию и просят тагильчан помочь им. По возможности — принести стулья или стройматериалы. Администрация города выделила помещение на безвозмездной основе. Однако, чтобы ставить там спектакли, по словам артистов, необходимо провести ремонт. Кроме того, некоторых вложений требуют изготовление костюмов и декораций.
Помочь артистам можно купив абонемент на предстоящий сезон, принести мебель или стройматериалы, либо купить работы Максима Нуштаева.
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