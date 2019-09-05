«Маленький театр» в Нижнем Тагиле просит помочь мебелью и стройматериалами

Артисты готовят помещение к открытию и просят тагильчан помочь им. По возможности — принести стулья или стройматериалы. Администрация города выделила помещение на безвозмездной основе. Однако, чтобы ставить там спектакли, по словам артистов, необходимо провести ремонт. Кроме того, некоторых вложений требуют изготовление костюмов и декораций.