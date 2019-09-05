Министр здравоохранения ответит на вопросы россиян в прямом эфире

Вопросы можно задать на сайте Минздрава или направить на электронную почту ведомства: nasvyazi@rosminzdrav.ru. Эфир будет называться «Министр на связи».

Формат прямой линии крайне редко используется министрами. Наиболее известна прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Вероника Скворцова ранее участвовала в прямой линии с главой государства, президент некоторые вопросы граждан адресовывал ей напрямую.

Напомним, на минувшей неделе в Нижнем Тагиле массово уволились хирурги. Ситуация вышла на федеральный уровень, о ней стало известно в Кремле. В Нижнем Тагиле была организована проверка Минздрава и прокуратуры. В результате все шесть уволившихся из ЦГБ № 1 хирургов забрали заявления. После этого президент России Владимир Путин распорядился установить для российских медиков единую систему оплаты труда.