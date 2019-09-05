Программа «Онкопомощь» – с заботой о вашем здоровье

Лечение таких заболеваний зачастую сопряжено с большими трудностями, причем от уровня квалификации врачей зависит как сама жизнь пациента, так и ее качество — например, отсутствие инвалидности и работоспособность. Свой вклад в решение этой социально важной задачи внесла Группа СОГАЗ — крупнейшая страховая компания страны: она вывела на рынок новую программу «Онкопомощь», которая делает доступной квалифицированную медицинскую помощь и лечение с использованием современных средств и качественных препаратов.

Данная программа добровольного медицинского страхования, к которой может подключиться любой желающий, обеспечивает организацию предоставления качественной медицинской помощи в случае выявления онкологического заболевания или любого новообразования головного мозга.

В рамках программы «Онкопомощь» СОГАЗ организует и оплатит медицинские и сопутствующие услуги при впервые выявленных злокачественных новообразованиях и новообразованиях головного мозга. В случае установления указанных диагнозов, застрахованному лицу будет обеспечено сопровождение персонального врача-куратора на протяжении всего курса лечения.

При этом можно выбрать один из нескольких вариантов программы, которые отличаются друг от друга объемом медицинских услуг, предоставляемых при наступлении страхового случая, набором доступных клиник и территорией, на которой они расположены, размером страховой суммы и наличием единовременной выплаты.

В зависимости от выбранного варианта в программу «Онкопомощь» могут входить:

Медицинские услуги:

амбулаторно-поликлиническое обслуживание, включая медицинское обследование, проводимое с целью определения или уточнения установленного диагноза и тактики лечения;

стационарное обслуживание, включая дневной стационар, хоспис;

организация заочной консультации ведущими специалистами в области онкологических заболеваний;

обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, необходимыми при выполнении процедур и манипуляций;

обеспечение лекарственными средствами, назначенными врачом медицинской организации на территории РФ и за ее пределами;

Сопутствующие услуги:

организация проезда (включая оплату авиа- или ж/д билетов застрахованного лица и одного сопровождающего в медицинскую организацию к месту получения медицинской помощи по заболеванию и обратно;

организация и предоставление проживания во время проведения лечения;

репатриация тела в случае смерти застрахованного лица в результате злокачественного новообразования или новообразования головного мозга.