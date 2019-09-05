Путин недоволен ростом цен на билеты у "Аэрофлота"

Издание «Новые известия» сообщает, что Путин высказал свою точку зрения главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву непосредственно перед его выступлением в ходе заседания президиума Госсовета. Путин подчеркнул, что стоимость билетов у авиаперевозчика выросла на 7%, что опережает темпы инфляции в стране.

Ранее Савельев жаловался на убытки от «плоских тарифов» для рейсов на Дальний Восток. Он подчеркнул, что эти тарифы были установлены в 2015 году для того, чтобы поднять мобильность россиян.

Глава авиакомпании добавил, что с введением «плоских тарифов» летать стали многие группы граждан, даже пенсионеры. Он подчеркнул, что, к примеру, у «России» такой перелет туда и обратно стоит 25 тысяч рублей. В то время как у «Аэрофлота» - 25 тысяч рублей. И если разделить эти деньги на время перелета, то получится средняя стоимость поездки на такси в Москве.

Второй причиной удорожания авиаперелетов стала высокая цена на авиационный керосин – только за 2018 год он подорожал на 30%. Однако, вопреки этому, власти сказали, что готовы оказать поддержку «Аэрофлоту». Для сдерживания роста стоимости керосина государство предложило его демпфер, который работает с 1 августа текущего года. то есть, авиаперевозчики могут рассчитывать на компенсацию со стороны властей, если стоимость тонны керосина превысит 48,3 тысячи рублей.

Тем не менее и самому «Аэрофлоту» под силу снизить убытки от «плоских рейсов». Недавно была опубликована информация о том, что перевозчик планирует реализовать 26 миллионов рублей в счет «улучшение клиентского опыта в онлайн каналах». Однако так и не ясно, куда конкретно компания хочет потратить такие большие суммы. По предварительной информации, в авиакомпании хотят создать тематическую интернет-страницу «Праздничный май», где будут размещать рекламу на бюджетные авиаперелеты в Берлин, Ригу, Хельсинки, Варшаву и Дюссельдорф и пр. по предварительной информации, билет в Европу обойдется всего в 15 долларов.