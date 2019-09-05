Пять тагильских школьников удостоились губернаторской премии
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии школьникам региона, которые отличились в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности. В список награждённых попали пять школьников из Нижнего Тагила, сообщает департамент информационной политики.
Это Елена Гетманенко и Ксения Шабалина из Политехнической гимназии, Вячеслав Калашников из школы № 32, Полина Николаева из школы № 45 и Динмухаммед Таштанов из школы № 1.
Всего премии удостоились 50 школьников из Свердловской области. По словам ребят, которые получили награды, оценка их достижений является высокой мотивацией для дальнейшей работы над собой.
Премия губернатора – не просто награда за ваш ум, талант и усердие. Это выражение нашей надежды на вас, веры в то, что вы разовьёте свои таланты и направите их на укрепление экономики, обеспечение прорывного развития России,отметил Евгений Куйвашев.
Премия губернатора Свердловской области лучшим учащимся образовательных учреждений региона предполагает материальное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Награда была учреждена в 1997 году, за прошедшие годы лауреатами премии стали более 900 школьников.