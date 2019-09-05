Родители подростков из Березовского, убивших инвалида, подают кассацию

Мама одного из осужденных рассказала журналистам издания, что ответственность должен нести один подросток, знакомый с погибшим. Якобы именно у него был умысел на совершение преступления. Женщина пояснила, что парень, о котором она говорит, употреблял наркотики и даже признавался в этом. И преступление также могло произойти из-за этого.

Свердловчанка отметила, что ее сын два раза ударил погибшего, а потом просил других ребят остановиться и это есть на видеозаписи. По ее словам, за время следствия ее ребенок дважды пытался свести счеты с жизнью.