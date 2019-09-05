Родители подростков из Березовского, убивших инвалида, подают кассацию
Родители двух подростков из Березовского, осужденных за убийство инвалида, намерены подавать кассационные жалобы на приговор, пишет портал Е1.
Мама одного из осужденных рассказала журналистам издания, что ответственность должен нести один подросток, знакомый с погибшим. Якобы именно у него был умысел на совершение преступления. Женщина пояснила, что парень, о котором она говорит, употреблял наркотики и даже признавался в этом. И преступление также могло произойти из-за этого.
Свердловчанка отметила, что ее сын два раза ударил погибшего, а потом просил других ребят остановиться и это есть на видеозаписи. По ее словам, за время следствия ее ребенок дважды пытался свести счеты с жизнью.
Напомним, подросткам было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием в воспитательной колонии. Они осуждены по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Пьяные подростки, вступив в сговор, заманили в гаражный кооператив инвалида, где забили его до смерти. Момент совершения преступления они снимали на видео.