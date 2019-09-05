Суд возобновит слушания по делу об обрушении крыши завода в Екатеринбурге

Облсуд отменил постановление Орджоникидзевского районного суда о возвращении в прокуратуру данного дела. Оно будет направлено в суд.

Крыша на заводе обрушилась в ноябре 2016 года. Тогда под завалами погибли четыре человека, травмы получили 14 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».