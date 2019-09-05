В Березовском осужден бывший сотрудник ЧОПа, устроивший стрельбу из Калашникова

Мужчины в ночь с 23 на 24 февраля катались по городу и на парковке одного из кафе устроили стрельбу из автомата Калашникова. Когда двое прохожих сделали им замечания, то осужденные избили их и продолжили стрелять из окна машины. После этого они подъехали к другому кафе и продолжили стрельбу.