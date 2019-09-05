В Березовском осужден бывший сотрудник ЧОПа, устроивший стрельбу из Калашникова
Сегодня, 20:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Березовский городской суд приговорил к трем годам колонии бывшего сотрудника ЧОПа и к двум годам восьми месяцам лишения свободы сотрудника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Свердловской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Мужчины в ночь с 23 на 24 февраля катались по городу и на парковке одного из кафе устроили стрельбу из автомата Калашникова. Когда двое прохожих сделали им замечания, то осужденные избили их и продолжили стрелять из окна машины. После этого они подъехали к другому кафе и продолжили стрельбу.
Мужчинам предъявили обвинения по статье «Хулиганство». Суд приговорил 31-летнего бывшего сотрудника частного охранного предприятия к трем годам колонии-поселения, 32-летнего главного специалиста автохозяйстваказенного учреждения - к двум годам и 8 месяцам колонии-посления.
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