В Нижнем Тагиле вручили награды лучшим садоводам

Специальные дипломы и подарки лучшим садоводам вручил вице - мэр города Вячеслав Горячкин. В этом году победителями стали три садоводческих товарищества и владельцы 18 участков.

Городской День садоводов отмечают в Нижнем Тагиле каждое первое воскресенье сентября. Первый заместитель главы города отметил, что из года в год конкурс не теряет свою актуальность.

В этот раз во время выездов к его участникам городская комиссия еще раз убедилась, что труд и желание могут делать чудеса,отметил вице-мэр.