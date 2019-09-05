В Нижнем Тагиле вручили награды лучшим садоводам

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Сегодня, 5 сентября, в Нижнем Тагиле прошло награждение победителей смотра-конкурса садоводов. Было представлено «Лучшее садоводческое товарищество» и «Лучший садовый участок», сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специальные дипломы и подарки лучшим садоводам вручил вице - мэр города Вячеслав Горячкин. В этом году победителями стали три садоводческих товарищества и владельцы 18 участков.
Городской День садоводов отмечают в Нижнем Тагиле каждое первое воскресенье сентября. Первый заместитель главы города отметил, что из года в год конкурс не теряет свою актуальность.
В этот раз во время выездов к его участникам городская комиссия еще раз убедилась, что труд и желание могут делать чудеса,отметил вице-мэр.
Купить выращенные на огородах победителей овощи можно на традиционных сельскохозяйственных ярмарках у ДК «Юбилейный», на улице Юности и у КДК «Современник».
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