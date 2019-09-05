В парке Екатеринбурга мужчина, снимавший порчу с умершей жены, обнаружил труп

Труп находился в чёрном мусорном мешке вместе с личными вещами жертвы. На теле, по информации источника газеты в правоохранительных органах, обнаружены многочисленные колото-резанные раны, череп был проломлен. Личность погибшей не установили, но в полиции уверены, что убийство совершено не менее 10 лет назад.

Мужчина, обнаруживший тело, пришёл в Парк победы для того, чтобы провести ритуал по снятию порчи с духа покойной супруги. Сделать это ему подсказала гадалка, которая убедила, что жена скончалась из-за воздействия злых духов.

Она сказала, что на нашем дачном участке есть некий предмет, который ранее принадлежал жене, но сейчас его нужно уничтожить. В домике я нашел лишь ботинки супруги. Гадалка сразу сказала, чтобы я их сжег, но сделал это вдали от дома. Так я и оказался в парке, хотел выбросить сожженную обувь. Когда подошел к мусорке – увидел торчащую из бака кость,рассказал на допросе мужчина.

Пресс-служба СУ СКР России по Свердловской области отказалась комментировать ход расследования и сообщать подробности по поводу произошедшего.