В парке Екатеринбурга мужчина, снимавший порчу с умершей жены, обнаружил труп
В Парке победы на Уралмаше местный житель обнаружил в мусорном контейнере женский труп. Находку мужчина сделал в тот момент, когда пытался снять порчу с умершей жены, сообщает «Комсомольская правда Урал».
Труп находился в чёрном мусорном мешке вместе с личными вещами жертвы. На теле, по информации источника газеты в правоохранительных органах, обнаружены многочисленные колото-резанные раны, череп был проломлен. Личность погибшей не установили, но в полиции уверены, что убийство совершено не менее 10 лет назад.
Мужчина, обнаруживший тело, пришёл в Парк победы для того, чтобы провести ритуал по снятию порчи с духа покойной супруги. Сделать это ему подсказала гадалка, которая убедила, что жена скончалась из-за воздействия злых духов.
Она сказала, что на нашем дачном участке есть некий предмет, который ранее принадлежал жене, но сейчас его нужно уничтожить. В домике я нашел лишь ботинки супруги. Гадалка сразу сказала, чтобы я их сжег, но сделал это вдали от дома. Так я и оказался в парке, хотел выбросить сожженную обувь. Когда подошел к мусорке – увидел торчащую из бака кость,рассказал на допросе мужчина.
Пресс-служба СУ СКР России по Свердловской области отказалась комментировать ход расследования и сообщать подробности по поводу произошедшего.
Напомним, что ранее в уральской столице, женщина убила своего мужа и до прибытия полиции и скорой прыгала через труп и пела над ним песни Михаила Круга. На допросе она призналась, что принимала участие в тайном обряде, а разрешение на убийство супруг предоставил явившись в образе лягушки.