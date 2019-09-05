В Свердловской области бывший лесничий отправится в тюрьму на три года за взятку

Согласно материалам уголовного дела, Махнёв, находясь в должности лесничего Куминовского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Байкаловское лесничество» получил взятку в размере 20 тыс. рублей за непресечение незаконной вырубки леса, а также за составление фиктивного акта осмотра места вырубки.

Суд, согласившись с доводами обвинения, назначил Махнёву наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил права занимать руководящие должности в госучреждениях в течение четырёх лет.