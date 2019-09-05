В Свердловской области бывший лесничий отправится в тюрьму на три года за взятку
Сегодня, 22:49ОбществоФото: pxhere.com
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В отношении бывшего лесничего Романа Махнёва Слободо-Туринский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно материалам уголовного дела, Махнёв, находясь в должности лесничего Куминовского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Байкаловское лесничество» получил взятку в размере 20 тыс. рублей за непресечение незаконной вырубки леса, а также за составление фиктивного акта осмотра места вырубки.
Суд, согласившись с доводами обвинения, назначил Махнёву наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил права занимать руководящие должности в госучреждениях в течение четырёх лет.
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