Житель Николо-Павловского вырастил на огороде 37 кустов конопли
Помимо этого, у жителя села изъяли около 70 граммов канабиса, пишут «Все новости» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское».
Правоохранители проводили профилактическую операцию «Мак» в ходе которой обнаружили на участке в Николо-Павловском между цветов и овощей кусты конопли. За ними ухаживал и поливал хозяин участка, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся. Садовод пояснил, что он выращивает коноплю для личного употребления.
В отношении мужчины заведено два уголовных дела по статьям «Незаконное приобретение, хранение, производство без цели сбыта наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства либо психотропные вещества». Подозреваемый помещен под подписку о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Всего в ходе операции «Мак» ликвидировано более 200 кустов конопли и возбуждено семь уголовных дел.