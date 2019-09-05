Житель Николо-Павловского вырастил на огороде 37 кустов конопли

Правоохранители проводили профилактическую операцию «Мак» в ходе которой обнаружили на участке в Николо-Павловском между цветов и овощей кусты конопли. За ними ухаживал и поливал хозяин участка, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся. Садовод пояснил, что он выращивает коноплю для личного употребления.

В отношении мужчины заведено два уголовных дела по статьям «Незаконное приобретение, хранение, производство без цели сбыта наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства либо психотропные вещества». Подозреваемый помещен под подписку о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.