Жителей Нижнего Тагила предупредили о взрывных работах 8 сентября
Сегодня, 16:14ОбществоФото: pixabay.com
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ЕДДС сообщает, что 8 сентября в Нижнем Тагиле будут производиться взрывные работы.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 8:00 на шахте «Магнетитовая» и в 16:00 по местному времени на шахте «Евстюнинская» произойдут технологические массовые взрывы по отбойке руды.
Население просят не беспокоиться.
Напомним, 25 августа взрывные работы производились на шахте «Магнетитовая».
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