"Умирают в муках". Свердловчанка обвинила пансионат в издевательстве над инвалидами

Опекун двух «выходцев» пансионата «Семь ключей» Елена Осипова поделилась историей своих подопечных. По ее словам, в пансионате плохо относятся к инвалидам.
Над ними издеваются, принуждают к труду. Сначала мою подопечную Юлию чуть не убили, она впала в кому из-за того, что ей не дали лекарство от эпилепсии. А когда «откачали» выставили как попытку суицида, рассказала Елена Осипова.
Чуть более года назад, по петиции Елены в сети интернет уже была проведена проверка пансионата Следственным комитетом. Однако, правоохранители не выявили никаких нарушений. Тогда Еленой было принято решение обратиться в прокуратуру.
Не понимаю как могли не найти никаких фактов? У меня свидетельские показания очевидцев. «На бумаге» то у них райские условия, а на самом деле люди там умирают в муках, возмущается Елена Осипова.
По факту обращения прокуратурой Орджоникидзевского района Екатеринбурга будет проведена проверка. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области обещали осветить ситуации позднее.
Напомним, летом в другом пансионате Екатеринбурга заболела коронавирусом пожилая женщина. Родственники обвиняли врачей, что после того как она скончалась в больнице от них скрывали факт её смерти.