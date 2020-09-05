"Умирают в муках". Свердловчанка обвинила пансионат в издевательстве над инвалидами

"Умирают в муках". Свердловчанка обвинила пансионат в издевательстве над инвалидами

Сегодня, 18:42ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга обвиняет местный пансионат в издевательствах над инвалидами и принуждении к труду, пишет "КП-Екатеринбург"

Опекун двух «выходцев» пансионата «Семь ключей» Елена Осипова поделилась историей своих подопечных. По ее словам, в пансионате плохо относятся к инвалидам.

Над ними издеваются, принуждают к труду. Сначала мою подопечную Юлию чуть не убили, она впала в кому из-за того, что ей не дали лекарство от эпилепсии. А когда «откачали» выставили как попытку суицида, рассказала Елена Осипова.

Чуть более года назад, по петиции Елены в сети интернет уже была проведена проверка пансионата Следственным комитетом. Однако, правоохранители не выявили никаких нарушений. Тогда Еленой было принято решение обратиться в прокуратуру.

Не понимаю как могли не найти никаких фактов? У меня свидетельские показания очевидцев. «На бумаге» то у них райские условия, а на самом деле люди там умирают в муках, возмущается Елена Осипова.

По факту обращения прокуратурой Орджоникидзевского района Екатеринбурга будет проведена проверка. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области обещали осветить ситуации позднее.

Напомним, летом в другом пансионате Екатеринбурга заболела коронавирусом пожилая женщина. Родственники обвиняли врачей, что после того как она скончалась в больнице от них скрывали факт её смерти.

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