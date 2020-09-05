Матвиенко обеспечит помощь в решении проблем Донского региона

Законодательного рода предложение, касающееся установления статуса трудовой доблести было принято в начале этого года. В соответствии с планом, он будет предоставлен населенным пунктам с жителями, трудившимися в тылу, приближая Победу. Обязательным условием является наличие у города государственных наград или переходящих знамен времен ВОВ. В виду имеются и трудовые награды у рабочих периода производственной войны.