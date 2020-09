Матвиенко обеспечит помощь в решении проблем Донского региона

В Ростовскую область с рабочим визитом приехала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В ходе мероприятия она интересовалась ситуацией относительно тушения пожаров в регионе и оперативностью содействия пострадавшим при стихийном бедствии.

Вместе с тем, Голубев и Матвиенко подняли ряд актуальных вопросов и гостья обещала для региона содействие в решении проблем, являющихся острыми. rostovgazeta.ru пишет, что Матвиенко отметила готовность принятия ходатайства руководителя главы Ростовской области о присвоении региональным городам статуса трудовой доблести, обозначив область как "землю-труженика". Она подчеркнула, что представленного статуса города трудовой доблести достойно девяносто процентов населенных пунктов региона. «Первые такие города — Новочеркасск и Шахты. Эти населенные пункты сделали существенный вклад в Победу в ВОВ», сказал Василий Голубев. Ходатайство по по этому поводу областные власти направят Владимиру Путину. Законодательного рода предложение, касающееся установления статуса трудовой доблести было принято в начале этого года. В соответствии с планом, он будет предоставлен населенным пунктам с жителями, трудившимися в тылу, приближая Победу. Обязательным условием является наличие у города государственных наград или переходящих знамен времен ВОВ. В виду имеются и трудовые награды у рабочих периода производственной войны. Вместе с тем, в ходе встречи затрагивался пилотный социальный проект, устанавливающий консолидированный стандарт благополучия. Область станет первым российским субъектом применения этого проекта. Для этой цели в области будут решать следующие задачи: поддержка семей, имеющих детей, ликвидация очереди в детские сады, повсеместное обеспечение доступности чистой питьевой воды. Социальное благополучие также предусматривает увеличение заработной платы работникам бюджетной категории и создание специальной системы медицинского обслуживания пожилых жителей области. «Людям, находящимся в разных уголках области – городе или поселении, необходимо обеспечить равные возможности и комфорт», -убежден Василий Голубев. Валентина Матвиенко одобрила инициативу, отметив необходимость его скорейшего внедрения. Она также обещала содействовать продвижению программы.

