Мэр Нижнего Тагила стал участником проекта по сбору онлайн-жалоб с населения

Мэр Нижнего Тагила стал участником проекта по сбору онлайн-жалоб с населения

Сегодня, 10:59ОбществоPhoto: Личная страница Владислава Пинаева Instagram
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав участников проектного офиса, который будет заниматься сбором и анализом жалоб и обращений свердловчан. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Согласно документу, до 15 ноября структура предоставит правительству области проект акта о создании Центра управления регионом.

Ответственным за данное направление назначен вице-губернатор Сергей Бидонько. В состав проектного офиса также входят заместители губернатора Валерий Чайников и Олег Чемезов, а также директор Департамента внутренней политики Антон Третьяков.

Помимо них в список входят еще 27 человек, в том числе главы Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Планируется, что Центр управления регионом будет собирать и проводить анализ обращений граждан и помогать министерствам и ведомствам оперативно на них реагировать.

Ранее Куйвашев сообщил о создании рабочей группы по изменению Устава региона. Он предложил спикеру регионального парламента Людмиле Бабушкиной стать сопредседателем рабочей группы. Кроме того, в нее вошел и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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