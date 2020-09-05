Мэр Нижнего Тагила стал участником проекта по сбору онлайн-жалоб с населения

Ранее Куйвашев сообщил о создании рабочей группы по изменению Устава региона. Он предложил спикеру регионального парламента Людмиле Бабушкиной стать сопредседателем рабочей группы. Кроме того, в нее вошел и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.