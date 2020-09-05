Мэр Нижнего Тагила стал участником проекта по сбору онлайн-жалоб с населения

Согласно документу, до 15 ноября структура предоставит правительству области проект акта о создании Центра управления регионом.
Ответственным за данное направление назначен вице-губернатор Сергей Бидонько. В состав проектного офиса также входят заместители губернатора Валерий Чайников и Олег Чемезов, а также директор Департамента внутренней политики Антон Третьяков.
Помимо них в список входят еще 27 человек, в том числе главы Нижнего Тагила и Екатеринбурга.
Планируется, что Центр управления регионом будет собирать и проводить анализ обращений граждан и помогать министерствам и ведомствам оперативно на них реагировать.
Ранее Куйвашев сообщил о создании рабочей группы по изменению Устава региона. Он предложил спикеру регионального парламента Людмиле Бабушкиной стать сопредседателем рабочей группы. Кроме того, в нее вошел и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.