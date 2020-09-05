Олимпийский чемпион вступился за подравшегося со следователем СКР екатеринбуржца

Мужчины не поделили очередь на аппарат по подкачке колес. В результате между ними произошел конфликт.
По словам Антона, Артем влез без очереди. Правда до драки в тот момент не дошло. Соперники потолкали друг друга, а конфликт оказался записанным на видеокамеры.
Как стало известно позднее, мужчиной на Lexus оказался заместитель начальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов.
Екатеринбуржец забыл о конфликте. Однако его вызвали на допрос в следственный отдел по Ленинскому району. Оказалось, что в отношении Антона заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством».
Поводом для его возбуждения стал складной нож. По словам подозреваемого, он его не раскрывал, а держал в руке для мощного удара, если бы дело дошло до драки.
В суде прошло первое заседание по данному делу. В качестве эксперта на него был приглашен олимпийский чемпион Егор Мехонцев.
Боксер рассказал, что пришел разобраться в конфликте. Он отметил, что Халилов постоянно находился в «фазе нападения». Его позиция была атакующая. При этом Антон был в позиции как у человека, который не планирует драться.
Мехонцев считает, что конфликт не стоило доводить до уголовного дела и суда.
Ранее в Екатеринбурге суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы и назначил штраф на сумму 190 тысяч рублей за то, что он ударил ножом мужчину во время конфликта, который возник из-за вопроса об уборке экскриментов собаки.