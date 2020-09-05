Олимпийский чемпион вступился за подравшегося со следователем СКР екатеринбуржца

Олимпийский чемпион вступился за подравшегося со следователем СКР екатеринбуржца

Сегодня, 10:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев выступил в суде в качестве эксперта по уголовному делу об угрозе убийством Антона Истомина, который подрался с силовиком Артемом Халиловым, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».

Мужчины не поделили очередь на аппарат по подкачке колес. В результате между ними произошел конфликт.

По словам Антона, Артем влез без очереди. Правда до драки в тот момент не дошло. Соперники потолкали друг друга, а конфликт оказался записанным на видеокамеры.

Как стало известно позднее, мужчиной на Lexus оказался заместитель начальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов.

Екатеринбуржец забыл о конфликте. Однако его вызвали на допрос в следственный отдел по Ленинскому району. Оказалось, что в отношении Антона заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Поводом для его возбуждения стал складной нож. По словам подозреваемого, он его не раскрывал, а держал в руке для мощного удара, если бы дело дошло до драки.

В суде прошло первое заседание по данному делу. В качестве эксперта на него был приглашен олимпийский чемпион Егор Мехонцев.

Боксер рассказал, что пришел разобраться в конфликте. Он отметил, что Халилов постоянно находился в «фазе нападения». Его позиция была атакующая. При этом Антон был в позиции как у человека, который не планирует драться.

Мехонцев считает, что конфликт не стоило доводить до уголовного дела и суда.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы и назначил штраф на сумму 190 тысяч рублей за то, что он ударил ножом мужчину во время конфликта, который возник из-за вопроса об уборке экскриментов собаки.

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