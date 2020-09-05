Свердловский чемпион UFC пнул Ивана Урганта во время съемок телепередачи

Иван Ургант записал первую программу после двухмесячного отпуска. В ней Петр Ян рассказал о себе — каким было его детство, как он дрался на улице, а также как работал охранником.
А потом случился интерактив. Ургант сказал, что давно не дрался, и предложил Петру его ударить, чтобы он потом мог хвастаться пред знакомыми, что дрался с чемпионом Петром Яном. Петр и ударил его ногой в голову, рассказали в клубе.
Это был шуточный удар. Ведущий даже подыграл и демонстративно упал.
Ранее в телепередачу попали два девятиклассника из Екатеринбурга, Сергей Куркин и Николай Паркулаб. Попали они в программу благодаря песне, которую ребята записали на окончание школы.