Свердловский чемпион UFC пнул Ивана Урганта во время съемок телепередачи

А потом случился интерактив. Ургант сказал, что давно не дрался, и предложил Петру его ударить, чтобы он потом мог хвастаться пред знакомыми, что дрался с чемпионом Петром Яном. Петр и ударил его ногой в голову, рассказали в клубе.