В Екатеринбурге временно приостановлена работа подразделения ГИБДД Свердловской области, которое располагается на улице Чкалова, 1, сообщает «КП-Екатеринбург».

Причиной стал технический сбой в системе, в которой работают сотрудники регистрационных подразделений. По словам представителей ведомства, над устранением сбоя уже работают специалисты. На данный момент прием граждан приостановлен. Отмечается, что когда работа системы будет восстановлена, прием горожан будет возобновлен.

