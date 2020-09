В Екатеринбурге пытаются спасти дом писателя Крапивина от сноса

Екатеринбуржец разместил петицию на сайте Change.org в защиту дома писателя Владислава Крапивина. По мнению автора дом ветхий и ему может угрожать снос, пишет Ура.ру.

Документ для сбора подписей разместил житель Екатеринбурга Александр Чистяков. В тексте петиции уралец напоминает, что на чердаке здания писателем был создан детско-юношеский клуб «Каравелла». В плохом состоянии находится не обычный дом, на который можно просто махнуть рукой. Это часть истории, в этом доме писатель жил и трудился после переезда в столицу Урала, пишет Александр Чистяков. Автор отмечает, что состояние дома пока далеко от аварийного и допускает, что ремонт может частично помочь его сохранить, но опасается, что строению может угрожать снос ради постройки многоэтажного здания. 1 сентября известный детский писатель Владислав Крапивин скончался от хронических болезней, которые обострились на фоне заражения COVID-19. Прощание с писателем прошло у Храма-На-Крови в Екатеринбурге 3 сентября. В Екатеринбурге прошло прощание с известным писателем Владиславом Крапивиным

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter