Пикет в поддержку арестованного за педофилию тренера прошел в Екатеринбурге

Пикет в поддержку арестованного за педофилию тренера прошел в Екатеринбурге
Пикет в поддержку арестованного за педофилию тренера прошел в Екатеринбурге
Сегодня, 18:57ОбществоФото: 1MI
Знакомые, родственники и воспитанники считают, что заслуженного тренера из Екатеринбурга Николая Ражева обманом заставили подписать признание в педофилии.

5 сентября 2021 года в Екатеринбурге состоялся пикет в поддержку 84-летнего заслуженного тренера Николая Ражева, который с конца февраля находится под домашним арестом по обвинению в педофилии, сообщает E1.

Отмечается, что на пикет собралось около 80 неравнодушных жителей Екатеринбурга.

Мужчину обвинила в домогательствах его 11-летняя ученица, которую тренер не допустил к тренировкам из-за отсутствия медицинской справки. Адвокаты обвиняемого уверены в невиновности своего подзащитного, ссылаясь на проведенные экспертизы, показания свидетелей и видеозаписи в помещении, где, по мнению следствия, тренер приставал к своей воспитаннице.

Напомним, в Верхней Пышме раскрыты подробности самосуда над мужчиной, «ошибочно» обвиненным несовершеннолетней девочкой в домогательствах.

Сюжеты:
Екатеринбург
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