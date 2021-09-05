Пикет в поддержку арестованного за педофилию тренера прошел в Екатеринбурге

Мужчину обвинила в домогательствах его 11-летняя ученица, которую тренер не допустил к тренировкам из-за отсутствия медицинской справки. Адвокаты обвиняемого уверены в невиновности своего подзащитного, ссылаясь на проведенные экспертизы, показания свидетелей и видеозаписи в помещении, где, по мнению следствия, тренер приставал к своей воспитаннице.