Приближающиеся заморозки и стрельба в подъезде. Итоги дня в Свердловской области

Приближающиеся заморозки и стрельба в подъезде. Итоги дня в Свердловской области
Приближающиеся заморозки и стрельба в подъезде. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:37ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 5 сентября.

Узкоколейную железную дорогу по инициативе члена совета Федерации Эдуарда Росселя планируется восстановить в Нижнем Тагиле. Теперь остается найти 90 миллионов рублей. Также инициативу поддержал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. По словам Эдуарда Росселя, сохранились тепловозы и вагоны, которые ездили по данному участку дороги. 90 миллионов нужны, чтобы изготовить железобетонные шпалы. На данный момент проходит согласование проекта с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Количество умерших от COVID-19 за сутки в Свердловской области составило 36 человек. Таким образом, был установлен новый антирекорд по смертности. На территории региона среди новых случаев коронавирус был диагностирован у 517 пациентов. Ранее максимальное количество умерших от коронавирусной инфекции уральцев составляло 34 случая.

В ближайшие трое суток в Нижнем Тагиле и пригороде прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов. В понедельник, 6 сентября, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. С 6 по 8 сентября синоптики обещают заморозки до -3 градусов на поверхности почвы и в воздухе. В связи с этим тагильчанам, которые занимаются садоводством, рекомендуется укрыть теплолюбивые сельскохозяйственные культуры, поскольку из-за переохлаждения они могут пострадать.

В Екатеринбурге мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял стены квартиры своего соседа. Также он угрожал убийством мужчине и его сыну, который страдает от ДЦП и является инвалидом первой группы. Пострадавший вместе с сыном возвращался домой с прогулки, когда на лестничной клетке встретил своего нетрезвого соседа. Мужчины начали конфликтовать, после чего дебошир устроил стрельбу из гладкоствольного ружья по стенам. На звуки выбежал сосед с нижнего этажа. Он обезоружил стрелка и связал его. Полицейским мужчина заявил, что оборонялся.

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Нижний ТагилЕкатеринбург
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