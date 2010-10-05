«Безбашенное» кино в «Шортах»

Тагильский режиссер Константин Шульц на суд зрителей вынес два ролика -«Пистолет» и «Biskay». «Biskay» - музыкальный клип, «Пистолет» -короткометражный фильм, целая история с развитием сюжета: в основном наэтот ролик тагильчанин и делает ставку на фестивале.

Съемочная деятельность Константина связана со студией «Без башни». Ввидеопроектах студии он и режиссер, и сценарист, и оператор. В планах у«безбашенного» режиссера-любителя - проект с рабочим названием«Шульц.doc/dom» и фильм о Тагиле. На вопрос «Почему короткометражноекино?» Константин прежде всего отвечает «Малый бюджет». А такженесыгранность, искренность, спонтанность: понравилось – заснял.

Началось увлечение Константина созданием видеороликов с 2006 года.«Первое видео снял, когда подрабатывал рабочим на отделке одной из аптекна Красном Камне. Снимал рабочие моменты, обеденные перерывы. В 2007году соединил все в один небольшой ролик и отправил на конкурс «Русскийрепортер» для участия в конкурсе», – рассказывает Константин.

Первый ролик не взяли, но автора это не остановило. И не зря, потому чтоуже в 2009 его короткометражный фильм «Пистолет» занял 1-ое место на3-ем Евразийском телевизионном конкурсе фильмов и передач для молодежи вОренбурге.

Хобби со временем переросло в профессию. Константин из любителейпереходит в профессионалы. Сейчас он работает на телеканале «Телекон»оператором монтажа и режиссеромпрограммы «Время новостей». И возможно вследующий раз тагильчане будут поддерживать его на фестивалеполнометражных фильмов.

А пока до 13-го октября еще остается время, чтобы поддержать Константинана фестивале кино короткометражного!