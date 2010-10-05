Безработица растет на глазах
5 октября 2010, 17:16ОбществоАнка
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Сезонный рост безработицы ожидается в Свердловской области.
Число безработных в регионе в настоящее время составляет более 58 тыс. человек, сообщил директор департамента государственной службы занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. При этом он отметил, что в ближайшей перспективе ожидается сезонный рост безработицы.
"Безработица у нас будет расти за счет окончания сезонных работ, за счет невозможности ввести в холодное время общественно-временные работы для граждан, безработица будет расти также за счет строительного и сельскохозяйственного секторов", - передает его слова Интерфакс-Урал.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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