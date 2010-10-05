В конце мая у дома 19 по улице Восточная 10-летняя девочка упала в траншею глубиной в 3,5 метра. В результате школьницу засыпало землёй.

Как отмечается на сайте следственного управления СКП по Свердловской области, злополучную траншею выкопала бригада строительной фирмы «Юпитер-НТ». В нарушении правил безопасности при ведении строительных работ обвиняется 28-летний прораб. Как отметил следователь по особо важным делам Тагилстроевского межрайонного следственного отдела Вячеслав Бельков, траншея должна была быть огорожена двухметровыми панелями с установкой предупредительных надписей. К трагедии привело отсутствие такого ограждения, считает следствие.

Сейчас прорабу грозит до 5-ти лет лишения свободы, заявил Вячеслав Бельков.Обвинительное заключение уже утверждено тагилстроевским прокурором. Дело передано в суд.