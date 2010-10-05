День учителя в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле празднование началось еще накануне.4 октября в Нижнем Тагиле прошли «Учительский бал» и марафон «Скажиучителю спасибо!».

В марафоне приняли участие педагоги, выпускники школ.Профсоюз работников образования получил более 130 заявок напоздравление учителей в торжественной обстановке. Также на марафоне доадресатов дошли поздравительные телеграммы, которые в рамках акции«В каждом живет Учитель» в сентябре раздавали на улицах города волонтеры.

«Нам бы хотелось всколыхнуть весь город, потому что в жизни каждогочеловека был хороший учитель, который вложил в него частичку знаний,ума, сердца. И мы создали условия для того, чтобы люди могли выразитьблагодарность своим учителям», - рассказала TagilCity.ru председательНиженетагильской организации профсоюза работников образования ЛюдмилаКузнецова.