«Денежные» вопросы решают актёры Молодёжного театра

В этот день зрители увидят премьерный показ комедии «Деньги. Деньги? Деньги!» по пьесе Рэя Куни. Над постановкой работают художественный руководитель театра Владимир Вейде и главный художник театра Людмила Семячкова. Сюжет этой валютной комедии лихо закручен вокруг портфеля с огромной суммой денег. Разрешить вопросы, которые вызывает у главных героев появление чемодана, и предстоит 8-го октября актёрам Молодёжного театра и их зрителям.