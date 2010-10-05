«Денежные» вопросы решают актёры Молодёжного театра
5 октября 2010, 17:52ОбществоАнка
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«Денежные» вопросы будут решать актёры Молодёжного театра в день открытия сезона.
8 октября Муниципальный Молодёжный откроет 18-й театральный сезон.
В этот день зрители увидят премьерный показ комедии «Деньги. Деньги? Деньги!» по пьесе Рэя Куни. Над постановкой работают художественный руководитель театра Владимир Вейде и главный художник театра Людмила Семячкова. Сюжет этой валютной комедии лихо закручен вокруг портфеля с огромной суммой денег. Разрешить вопросы, которые вызывает у главных героев появление чемодана, и предстоит 8-го октября актёрам Молодёжного театра и их зрителям.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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