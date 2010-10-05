Малолетние угонщики похищают машины, чтобы покататься.

Их задержали в ночь на понедельник. На улице Первомайская четверо подростков вытолкали из двора ВАЗ 2106. Как только машина оказалась на городской трассе, дорогу преградил автомобиль сотрудников ДПС. За рулем угнанной машины находился ученик 7-го класса, а пассажирами оказались двое пятиклассников и шестиклассник. Двум старшим исполнилось 14 лет – им грозит уголовная ответственность. Задержанные уже сознались еще в одном угоне.

Той же ночью, но чуть раньше еще одну «шестерку» они похитили от дома на Пархоменко, а бросили на Жуковского, где автомобиль и обнаружили милиционеры. Причем, водитель-семиклассник еще в сентябре украл ВАЗ 4-й модели с улицы Красная. Корреспондентам Радио "Маяк" в пресс-службе УВД рассказали, что цель этих угонов – спортивный интерес. Школьники похищали автомобили, чтобы покататься, а потом их бросали. Причем, в последнее время в Нижнем Тагиле это далеко не единственный случай с малолетними угонщиками. Чаще всего они похищают недорогие отечественные машины.